"Notre priorité est de devenir la version la plus responsable de nous-mêmes" (Ditte Reffstrup - Ganni)

(ETX Daily Up) - Ganni n'a pas eu de mal à se hisser au sommet des marques de mode scandinaves les plus convoitées à l'international, et pour cause… Elle se distingue par un style - et un esprit - résolument optimiste et réconfortant, entre mix & match, décontraction et imprimés hautement désirables. Le tout rythmé par des engagements forts en matière de durabilité. A l'occasion de la Fashion Week de Copenhague, Ditte Reffstrup, directrice artistique de Ganni, nous présente les grandes lignes de sa nouvelle collection, consacrée à la saison printemps-été 2024, et revient sur l'engouement autour du style scandinave qui s'impose progressivement sur la scène internationale. Interview.

Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle collection ?

Nous avons tellement de choses passionnantes cette saison… Nous avons joué avec les contrastes, en combinant notre côté sauvage et intrépide avec une ambiance 'Petite Maison dans la prairie'. Un mélange que nous avons fini par nommer de manière ludique "gardening granny punk" ("punk de mamie jardinière" en français, ndlr). Je suis également très excitée par nos trois collaborations avec New Balance, Ace & Tate et l'incroyable Paloma Elsesser*.

Que ce soit à travers ses inspirations, la musique et les performances de ses défilés, ou même ses imprimés et ses vêtements, Ganni a un style et une aura résolument positifs. Est-il essentiel aujourd'hui de transmettre cette dose d'optimisme à travers la mode ?

Merci beaucoup, d'abord ! L'optimisme a toujours été au cœur de notre ADN et nous essayons toujours d'aborder les défis avec un état d'esprit positif. Nous sommes pleinement conscients des nombreuses difficultés auxquelles l'industrie de la mode et le monde sont confrontés aujourd'hui et nous ne prenons pas cela à la légère, mais nous choisissons de chercher comment nous pouvons être une force positive de changement là où nous le pouvons. Il est important de continuer à s'amuser, ce que nous savons définitivement bien faire !

Casser les codes, en portant par exemple une robe avec des baskets ou en mélangeant les imprimés, fait partie des particularités de la mode nordique, tout comme la richesse de ses motifs. Un style finalement très actuel… Pensez-vous que cela explique le succès international de la mode scandinave ?

Oui, sans aucun doute. Je pense que nous, les Danois, nous habillons et vivons d'une façon très décontractée et sans effort qui parle vraiment aux gens partout dans le monde. Chez Ganni, nous avons toujours cru qu'il fallait suivre sa propre intuition et croire en ses propres valeurs, et surtout faire ce qui nous plaît. Il s'agit avant tout de se sentir bien dans sa peau.

La Fashion Week de Copenhague et la mode scandinave ont également une longueur d'avance en matière de développement durable. Comment expliquer cela ?

La durabilité est un sujet très présent en Scandinavie, et ce depuis longtemps. Je pense que cela fait partie de notre approche sociétale. Nous sommes de petits pays peut-être davantage connectés à la nature que d'autres dans le monde. C'est peut-être aussi parce que nous sommes entourés d'eau. Je pense que la durabilité dans la mode est probablement une conséquence directe d'un état d'esprit déjà existant.

La Semaine de la mode de Copenhague impose des normes strictes en matière de développement durable. La marque Ganni a-t-elle eu des difficultés à les mettre en place ?

Non, pas du tout. Nicolaj (qui copilote la marque Ganni avec Ditte, ndlr) fait partie du comité sur le développement durable de la Fashion Week de Copenhague, il a donc contribué à faire avancer ce processus et il est engagé dans cette voie depuis de nombreuses années. Nous sommes devenus certifiés B Corp l'année dernière, obtenant à l'époque le score le plus élevé pour une marque de mode contemporaine. Je pense que les outils de B Corp et de la Fashion Week de Copenhague sont importants pour créer des mesures équitables et variables pour l'industrie.

Vous avez collaboré avec Pyratex sur une collection à base de fibres de déchets de bananes, lancé un programme de recyclage des chutes de coton, et récemment dévoilé une nouvelle fibre à base de CO2… La liste est longue. En quoi est-il important de se renouveler sans cesse en termes d'éco-responsabilité ?

Notre priorité au quotidien est de devenir la version la plus responsable de nous-mêmes et de continuer à apprendre et à nous améliorer, et l'innovation joue un rôle primordial en ce sens. Ce n'est pas forcément facile, mais nous nous efforçons d'être toujours honnêtes au regard de nos défis et de nos progrès, cela nous donne une raison d'être et le sentiment de pouvoir contribuer à un changement positif dans une industrie qui doit encore rattraper un certain retard.

Planchez-vous sur d'autres innovations en matière de durabilité ?

Nous travaillons constamment sur de nouvelles innovations dans le cadre de notre initiative 'Fabrics of the Future' ('Tissus du Futur'). Nous présentons notamment pour la saison printemps-été 2024 trois innovations textiles qui nous enthousiasment. Il s'agit d'Oleatex, une alternative au cuir produite à partir de déchets issus de la production d'huile d'olive, d'Algreen, des sequins sans plastique et recyclables fabriqués à partir d'algues et de déchets agricoles, et de Circulose® by Renewcell, un nouveau matériau naturel fabriqué à partir de déchets textiles.

*La marque Ganni a présenté durant son défilé printemps-été 2024, jeudi 10 août, une seconde collaboration avec la marque New Balance reprenant les codes et l'essence de leurs deux univers, ainsi qu'une collection de lunettes avec Ace & Tate conçue à partir de matériaux à faible impact. Mais c'est sans doute sa collaboration avec la mannequin américaine Paloma Elsesser qui a fait le plus de bruit durant ce show résolument tourné vers le futur et la nature. A la clé, une collection de vêtements célébrant toutes les morphologies.