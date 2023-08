Rignac. Pétanque : le challenge Ilona pour Nino Brugel au tournoi international d’Espalion

Pour tous les jeunes, c’est un rêve de côtoyer des grands champions. Alors, quand ça devient réalité… L’association Ilona est une association qui vient en aide aux familles d’enfants malades ou défavorisés. Pour en bénéficier, un enfant ou un des parents doit être licencié à la Fédération française de pétanque et jeu provençal (FFPJP) : "Nos ressources proviennent de dons spontanés, d’actions mises en place auprès des clubs, des comités, des ligues et de la fédération ont expliqué les responsables. Les ressources proviennent de dons spontanés, d’actions mises en place auprès des clubs, des comités, des ligues et de notre fédération. Les ressources proviennent de dons spontanés, d’actions mises en place auprès des clubs, des comités, des ligues et de notre fédération."

Chaque année au tournoi international d’Espalion, une compétition est organisée en triplettes. Un jeune est associé à un sponsor de l’épreuve et à un champion. Huit benjamins sont sélectionnés par l’intermédiaire de Boulistenaute. Huit sont choisis par le comité départemental de l’Aveyron, partenaire de l’association. Les enfants du Pays rignacois Nino Brugel et Mathias Déjean ont dû leur sélection grâce à leur titre de vice-champions de l’Aveyron. Nino associé à Ligan Bauer a été affecté dans l’équipe de la communauté de communes locale représentée par son vice-président Pierre Plagnard. Après trois victoires dans la compétition, l’équipe s’est qualifiée pour la finale remportée haut la main 13 à 5. Dans chaque partie, la prestation de Nino a été déterminante. Il succède ainsi à Jules Mirabel qui avait remporté ce même challenge en 2019

Mathias a été moins chanceux, ne remportant qu’une seule rencontre. Mais c’est pour lui une grande victoire d’avoir pu participer à cette compétition. Légende photo Nino est fier d’arborer son trophée.