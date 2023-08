Espalion. Une exposition à découvrir chez Xavier Piton

Chapo

Le calligraphe Xavier Piton propose une exposition sur le thème "L’intelligence de l’arbre" dans ses ateliers au n° 20, de la rue droite.

Le public pourra y découvrir des calligraphies, des compositions photographiques, des bois flottés et des poèmes écrits par le calligraphe.

Les œuvres présentées s’inscrivent dans la continuité de son exposition de Bozouls, qui s’est tenue pendant le mois de juillet et qui a connu une très belle fréquentation.

Cette exposition est ouverte du mardi au samedi jusqu’au 19 août de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, exceptés le samedi 12 et le mardi 15. Xavier Piton expose également une calligraphie en grand format à l’entrée du foirail, dans le cadre du parcours culturel "L’art en chemin" proposée par l’association "CLE et CIT’ART".

Un parcours à découvrir jusqu’au 15 octobre et qui propose de nombreuses créations réalisées par 10 artistes : peintres, photographes, écrivains et à découvrir jusqu’en octobre, à l’entrée du foirail, le long du Lot (promenade Pierre-Dujols – depuis le scaphandre).