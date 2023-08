Onet-le-Château. Aide aux devoirs

Si vous avez un peu de temps libre et l’envie de partager et de transmettre, l’équipe municipale du Patio Centre Social sera heureuse de vous accueillir en tant que bénévole, pour aider aux devoirs des élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.

Cette aide se déroule sur 27 semaines dans l’année (hors périodes de vacances scolaires) sur les créneaux suivants : les lundis de 16 h 30 à 18 heures, les mercredis de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 12 h 15 et les jeudis de 16 h 30 à 18 heures.

Il n’y a pas de profil spécifique requis, hormis la volonté d’accompagner sur une année scolaire complète ces élèves.

Pour plus d’infos ou pour s’inscrire, merci de contacter l’équipe du Patio Centre Social au 05 65 77 25 04 ou sur csmlepatio@onet-le-chateau.fr.