Espalion. Un marché en direct avec les producteurs

Le département compte de nombreux petits producteurs fiers de montrer tout leur savoir-faire.

On y vient en promeneur, on goûte un peu, on salive beaucoup, et puis on s’installe autour des grandes tables, et là, on prend le temps de déguster tous les bons produits de la ferme achetés sur place. Salade au chèvre chaud, beignets de truite, escargots, aligot ou truffade, chou farci, grillades de porc, crêpes, glaces fermières… le marché de pays de juillet avait connu un joli succès à Saint-Côme. Celui d’août a dépassé les espérances de la municipalité puisque dès 19 h 30 trouver une place assise devenait mission impossible et il fallait aussi faire preuve de patience dans les files d’attente qui s’allongeaient devant les stands.

Ces marchés de producteurs de pays où se mêlent dans une ambiance bon enfant, Saint-Cômois, voisins Espalionnais et vacanciers a bien marqué l’engouement du public pour les produits authentiques, préparés à partir des savoir-faire traditionnels et fleurant bon le terroir. Ces marchés garantissent à la fois des produits de qualité, typiques de la région et le dialogue direct avec le producteur. Ils sont pour le touriste de passage un moyen agréable pour découvrir dans une ambiance chaleureuse une des plus belles facettes de la diversité et de la qualité du terroir aveyronnais. Ils sont aussi un moment d’échange avec les voisins de table. Ce mercredi le duo local des "Duganels" a animé la soirée avec brio.

Rendez-vous est donné à l’année prochaine ou… à Espalion ce mercredi.