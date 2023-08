Et si vous teniez la buvette du Village de la Coupe du monde de rugby à Toulouse ?

Pas moins de 150 personnes sont recherchées pour les jours de matchs au Stadium de Toulouse.



La Coupe du monde de rugby, c'est du 8 septembre au 28 octobre en France, et à Toulouse, capitale de l'Ovalie, le village de la Coupe du monde ouvrira le même jour sur la prairie des Filtres, en bord de Garonne, pour retransmettre le déjà chaud match d'ouverture entre les Bleus et les All-Blacks de Nouvelle-Zélande.

C'est sur ce village toulousain, le plus grand de France selon Actu.fr (avec une capacité d'accueil de 40 000 personnes, soit presque autant que le Stadium), que la société All for You recrute environ 150 personnes pour tenir l'équivalent de 17 stands de boissons proposant vin, bière et boissons sans alcool.

Ceux-ci seront ouverts de 16 heures à 1 heure du matin, "les vendredis, samedis et dimanches", fait savoir Actu.fr. Le Village de la Coupe du monde, lui, sera ouvert 20 jours durant la compétition, our suivre les matchs de l'équipe de France, ceux des phases finales, ainsi que durant les 5 matchs qui se disputeront au Stadium de Toulouse :

Japon – Chili (10 septembre)

Nouvelle-Zélande – Namibie (15 septembre)

Géorgie – Portugal (23 septembre)

Japon – Samoa (28 septembre)

Fidji – Portugal (8 octobre)

Tout le monde peut faire acte de candidature en envoyant un CV par mail avant la fin du mois d'août à : julien.raynal@allforyou.fr