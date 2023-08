Saint-Symphorien-de-Thénières. Nouvelle signalétique sur la commune

Le retrait des panneaux publicitaires non réglementaires par la Direction Départementale des Territoires a incité le Parc Naturel Régional de l’Aubrac à accompagner les communes dans l’installation d’une signalétique routière validée par la réglementation.

Aussi, de nouveaux panneaux aux dernières normes, conformes à la charte indiquant les destinations ou les lieux divers à signaler, ont été posés sur le territoire de la commune : les 2 derniers viennent d’être installés à Saint-Symphorien et un autre à Saint-Gervais.

Ceux-ci exposent et présentent le plan détaillé de la commune ainsi que tous les détails géographiques, les informations concernant le tourisme, les commerces, etc. Un "plus" qui devrait renseigner les randonneurs, touristes et toute personne qui souhaite des informations pratiques.