Saint-Saturnin-de-Lenne. Succès du Quine pour le Téléthon

Dernièrement le quine organisé par St-Saturnin Association au profit du Téléthon a réuni de nombreux participants. Les diverses animations proposées dans les villages voisins n’ont pas retenu les quelque 200 joueurs de quine présents. Avec la participation de Michel au boulier, de François au micro et de plusieurs assistants dans la salle pour les vérifications, la soirée s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Après plus de 2 heures à aligner des chiffres sur des "cartons de l’espoir", les participants se sont séparés ; déçus ou satisfaits, ils sont tous contents d’avoir joué et se retrouveront à un prochain quine. Alors les organisateurs "comptent les sous" et se réjouissent de pouvoir donner une belle somme à l’AFM.

Un grand bravo à toute l’équipe de Saint-Saturnin Association ainsi qu’à toutes les personnes qui sont venues donner un coup de main afin que cette soirée se déroule dans la convivialité et la bonne humeur.