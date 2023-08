305 tués : moins d'accidents et de morts sur les routes en juillet, mais c'est plus dur pour les mobilités douces

Les chiffres 2023 sont en baisse par rapport à juillet 2022, et même depuis le début de l'année par rapport à l'année précédente. On détaille.



Il y a eu 305 personnes qui sont mortes sur les routes de France métropolitaine, soit un recul de -10 % par rapport au mois de juillet 2022, selon les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). Le nombre de blessés graves (1 558) est lui en baisse de -7 %.

Les accidents corporels recensés par les forces de l'ordre eux aussi reculent : en juillet 2023, ils étaient au nombre de 4 396, soit 8% de moins qu’en juillet 2022.

Dans le détail

En juillet 2023, en France métropolitaine, il y a eu :

22 piétons tués et 125 blessés graves

25 cyclistes tués et 293 blessés graves

10 usages d'EDPm (Engin de déplacement personnel motorisé - trottinette électrique, gyropode...) tués et 53 blessés graves

136 automobilistes tués et 447 blessés graves

84 usagers de deux-roues et 586 blessés graves

Record de mortalité pour les usagers d'EDPm

Malgré ces chiffres en baisse, Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, met l'accent sur "le triste record du plus lourd bilan" de tués pour les utilisateurs de mobilités douces telles que trottinettes électriques, gyropodes (EPDm)... Elle rappelle que "la survenance plus forte des accidents graves à trottinette (a lieu) le soir et week-end, et pour un tiers des cas, avec un conducteur alcoolisé".

Une mortalité routière plus faible qu'en 2022

Depuis le début de l'année 2023, à fin juillet, on dénombre 28 844 accidents corporels, contre 30 853 durant la même prédiode en 2022 (-7%), qui ont fait 1 682 victimes (1 874 en 2022, -10%) et 8 945 blessés graves (9 395 en 2022, -5%).