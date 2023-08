Aveyron : le Livinhacois Sébastien Cazol au championnat du monde de triathlon

Sébastien Cazol sera au départ des championnats du monde de triathlon Ironman le 10 septembre prochain à Nice. Un premier grand rendez-vous dans la jeune carrière du jeune Livinhacois.

Pas si facile de rencontrer Sébastien Cazol. Ce vendredi, nous avons réussi à l’intercepter entre deux entraînements, alors qu’il descendait tout juste de son vélo de contre-la-montre après 110 kilomètres, prêt à quitter son maillot du Guidon decazevillois pour aller nager. Depuis 1 an, l’ancien milieu de terrain de l’U.S Penchot Livinhac s’entraîne quotidiennement, jusqu’à 30 heures par semaine, pour un objectif : les Championnats du monde de triathlon longue distance (3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied) qui auront lieu le 10 septembre prochain à Nice. "Il y a 6 ans, je ne savais pas ce qu’était un triathlon. J’ai commencé en parallèle du foot. Pendant la période du Covid, c’est devenu un exutoire." Dès la sortie de la pandémie, le sportif de 29 ans parvient à accrocher quelques tops 10. Mais l’année dernière, cela a pris "une autre dimension".

"J’ai pris un coach personnel et j’ai commencé à structurer mon entraînement." Des efforts qui n’ont pas tardé à payer. "J’ai été champion d’Occitanie longue distance à Revel, puis je me suis qualifié pour les championnats du monde en terminant 4e toute catégorie confondue de mon premier Ironman, celui de Vichy. " Son ticket pour Nice validé – ville qui accueillera pour la première fois l’événement habituellement organisé à Hawaï et qui organise chaque année une compétition estampillée Ironman – il se prépare aujourd’hui minutieusement au sein du cercle des nageurs de Capdenac et du Guidon decazevillois pour affronter dans moins d’un mois les meilleurs triathlètes de la planète.

Un parcours redouté

"Depuis que j’ai commencé à faire du triathlon, je me suis toujours dit que j’irai un jour me frotter au parcours de l’Ironman de Nice (140.6). Le circuit à vélo est technique, à l’avantage des cyclistes. On monte directement dans l’arrière-pays", explique l’ingénieur de formation qui est allé reconnaître le tracé le 14 juillet dernier. "Il y a 2 400 mètres de dénivelé positif sur les 180 kilomètres."

"Avec la détermination, on peut faire de belles choses"

Avant de plonger dans la Méditerranée peut avant 8 heures le 10 septembre prochain, le Livinhacois Sébastien Cazol aura un objectif : le top10 des 25-29 ans. "On sera à peu près 150 sur les 2 000 au départ à concourir dans cette catégorie. Je sais qu’avec la détermination, on peut faire de belles choses."

Mais plus que le résultat, le triathlon lui a permis de se découvrir, au-delà de ce qu’il pouvait imaginer. "Il y a trop d’émotions incroyables à vivre grâce à ce sport", explique celui qui n’oublie pas de "kiffer". "Je préfère être moins bon mais plus équilibré dans mon quotidien pour garder ce plaisir, garder le feu sacré." Un élément essentiel pour accepter les sacrifices de temps, et d’argent aussi. "Une année de triathlon coûte au moins 8 000 euros. L’inscription au Championnat du monde, 1 500 euros." Un investissement non négligeable pour cet amateur, mais le prix pour ce bout d’enfer azuréen qui le mènera peut-être au paradis.

Si vous souhaitez le soutenir dans ses objectifs, vous pouvez le contacter à l’adresse lecazol@gmail.com