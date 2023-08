Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Belle édition de l’exposition du carré des artistes

Le club Carré d’artistes offre aux visiteurs un bon moment artistique, pour l’exposition annuelle qui se déroule du 1er août au samedi 2 septembre, à la galerie Lenoir. Cette année elle accueille les peintres : Ghislaine Caprin, Christophe Varin, Françoise Enjalbert, Bruno Montoni, Claudine Georget, Bernart Martin, André Rodriguez, et le sculpteur Elian Robert.

C’est en présence des élus, des peintres, du sculpteur et de nombreux amis et amateurs d’art que le vernissage a eu lieu le samedi 5 août. L’occasion pour les amateurs de peinture de partager un moment avec chaque peintre et, d’échanger en toute convivialité autour d’un buffet.

N’hésitez pas à aller y faire une visite, la galerie est ouverte du mardi au samedi, de 9 h 30 12 h 30 les mercredis, vendredis, samedis et de 15 h 30 à 18 h 30 les mardis, jeudis, vendredis.