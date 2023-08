Des "fleurs en folies" pour le concours de Curières !

Suite à la vente de fleurs organisée par les S.A.J.E en mai dernier, le concours "maisons fleuries" a permis de rassembler une dizaine de participants qui se sont donnés à fond ! Que ce soit sur les terrasses, sur les balcons ou dans les jardins, on peut dire que nos "fleuristes en herbe" ont tout donné !

En effet, samedi 29 juillet, les membres du jury Saje ont eu l’honneur de battre la campagne du village afin de déterminer les gagnants du concours.

Outillé d’une "grille de critères" le jury a départagé les participants en portant leur attention sur : les proportions, l’harmonie, l’originalité, l’entretien et la diversité des fleurs. Les résultats, parfois très serrés, sont les suivants : troisième "ex æquo" : Mme Thérèse Batut et Didier Ayffres, seconde position Mme Dominique Rouanet et sur la plus haute marche du podium : Mme Christiane et Joseph Lutrand.

La remise des lots s’est tenue au bar de Curières, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les gagnants ont pu recevoir un panier garni et un bon d’achat en fonction de leur classement.

Les Saje remercient la météo qui a permis le bon déroulement du concours, mais aussi et surtout, nous remercions l’ensemble des participants !

À l’année prochaine.