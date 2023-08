Saint-Christophe-Vallon. La 7e édition de la "Carte Com Com’" plébiscitée par les jeunes et leurs parents

La carte Com Com’mise en place par la communauté de communes Conques-Marcillac a encore rencontré un franc succès pour sa 7e édition.

Ce sont 245 jeunes de 11 à 17 ans issus de tout le territoire, en recherche d’activités et de découvertes, qui se sont inscrits au dispositif depuis juin 2023. Ces jeunes peuvent ainsi bénéficier d’entrées gratuites dans les piscines intercommunales de Marcillac- et Saint-Cyprien jusqu’à la fin de l’été, de réductions chez les partenaires de la carte et de 13 journées d’activités gratuites de pleine nature, manuelles ou culturelles.

Quad, paddle, laser game, spéléo, canyoning, ateliers au Musée du Rouergue à Salles-la-Source, motocross, vélo à assistance électrique, jonglage, atelier dessin, atelier linogravure, atelier vitrail… sont un échantillon des activités proposées cette année.

Les inscriptions se sont faites directement en ligne et ont été complètes en une matinée, preuve de l’attrait de l’opération.

Mais la carte Com Com’ce n’est pas que l’été ! Des activités seront aussi proposées pendant les vacances de Toussaint et de Noël, notamment un stage baby-sitting en lien avec Info Jeunes Conques-Marcillac, une formation aux premiers secours et d’autres activités de loisirs.

Pour rappel, il est toujours possible de se procurer cette carte qui est valable jusqu’au 30 juin 2024. Renseignements : Communauté de Communes Conques-Marcillac 05 65 71 86 20 / contact@cc-conques-marcillac.fr