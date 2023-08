Thérondels. Les ailes du Carladez clouées au sol par le mauvais temps

Le club ULM Les ailes du Carladez basé à Doux-Albats a dernièrement organisé sa journée portes ouvertes. À l’invitation de Bernard Boussagol, président de l’association des pilotes des clubs de Cassagnes-Bégonhès, Rodez, Villefranche-de-Rouergue et Bozouls avaient fait le déplacement pour passer une agréable journée. La matinée était réservée à l’accueil des pilotes et du public venu nombreux qui pouvait découvrir les installations, les appareils, les différentes activités du club mais aussi admirer les vieilles voitures ainsi que la collection des tracteurs anciens du musée d’Antoine. Des promenades en calèche étaient proposées par l’école d’attelage de Cantoin. Le midi, après avoir partagé le verre de l’amitié un repas convivial réunissant plus de 80 convives (pilotes et public) permettait d’échanger.

L’après-midi qui s’annonçait festif a été écourté par le passage d’une mini-tornade qui a obligé les organisateurs à annuler les activités (baptêmes de l’air, survol de la région, vol captif en montgolfières…).

Malgré cela les visiteurs ont passé un agréable moment et se sont donné rendez-vous pour l’an prochain.