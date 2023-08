Laguiole. Les empreintes végétales s’exposent

Dans le cadre de son exposition à l’office de tourisme de Laguiole, l’artiste Cécilia Niel, plasticienne, peintre et photographe, a proposé vendredi dernier un atelier d’empreintes végétales à l’attention des enfants.

Munis de pinceaux, peintures et de matière végétale sous forme de feuilles, les enfants ont écouté les conseils de Cécilia et ont pu réaliser chacun une œuvre qu’ils ont pu emporter chez eux à la fin de l’atelier. Un moment créatif et convivial où l’artiste a pu partager son amour de la nature et l’importance de la préserver avec les enfants.

L’exposition de Cécilia Niel intitulée "Parcours, mémoires, traces" est visible jusqu’au 19 août dans la salle d’exposition de l’office de tourisme de Laguiole.

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30 et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.