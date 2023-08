Réquista. Le festival de pétanque a touché au but

Le festival de pétanque Patrick-Laur a été une réussite à tous les niveaux : avec la participation record de 160 triplettes par une météo ensoleillée avec le champion Philippe Suchaud et plusieurs autres, Simon Cortes, Christophe Sevilla, Amir Kader, Sébastien Rousseau, Steeven Chapeland, Lucas Desport, Éric Sirot, Frédéric Perrin, Adrien Délaye, Kaylie Victor Demeter, Dylan Canot, Lahatra Randriamanantany, Raphaël Ripen…

L’exhibition de 24 jeunes qui ont pu lancer la boule avec les champions et partenaires fut appréciée par tous, notamment par ces pétanqueurs en devenir trop heureux de lancer la boule avec des joueurs aussi talentueux.

Le lendemain, dès 9 h et bien que ce soit un "festival non officiel", les joueurs et joueuses ont pu en découdre sur 80 terrains du marché ovin avenue d’Albi, tracés et sélectifs. Le soir venu, tout le monde a pu "se poser" en écoutant les musiciens et en regardant les danseuses qui sont intervenus à la coupure de 19 h 30.

Tous les acteurs, bénévoles, privés ou institutionnels ont été chaleureusement remerciés par les organisateurs.

Dans quelques jours, un album rassemblant plus de 2000 photos et des vidéos de ces 2 jours sera visible depuis le site de la Pétanque Réquistanaise : www.petanquerequistanaise.fr