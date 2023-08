A l'horizon 2032, l'agriculture produira moins de gaz à effet de serre que lors de la précédente décennie

(ETX Daily Up) - Plus de blé, plus de maïs, mais aussi plus de soja et plus de viande de mouton et d'agneau... Voilà comment l'agriculture prévoit d'être plus productive pour nourrir 8,6 milliards d'êtres humains à l'horizon 2032. Si la facture énergétique de la production agricole augmentera logiquement, la dynamique sera moins forte qu'au cours de la précédente décennie.

A l'horizon 2032, la planète comptera 8,6 milliards d'êtres humains, contre 7,9 milliards dix ans plus tôt. En l'espace d'une décennie, la population mondiale aura ainsi progressé de 0,8% en moyenne chaque année. Et même si cette croissance aura ralenti par rapport à la décennie précédente, nourrir autant d'hommes constituera un enjeu majeur de sécurité alimentaire. D'après un rapport long de 389 pages publié par l'OCDE et la FAO qui développent les perspectives agricoles pour la décennie à venir, la consommation alimentaire mondiale progressera de 1,3% par an en calories.

Aux quatre coins du monde, les agriculteurs rempliront donc les assiettes en faisant progresser la production agricole de 12,8%. Précisément, on récoltera plus de blé, de l'ordre de 82 millions de tonnes en plus, mais aussi plus de maïs, de l'ordre de 165 millions de tonnes, plus de soja aussi de l'ordre de 50 millions de tonnes. On produira davantage de denrées végétales (+1,2% par an) que de protéines animales (+1,1% par an). Il n'y aura pas besoin d'augmenter davantage la disponibilité de ces dernières parce que l'agriculture fournira davantage de légumineuses, ce qui permettra d'équilibrer la ration de protéines.

En fait, l'évolution de la production de viande sera surtout constatée dans les pays en développement. Selon l'OCDE et la FAO, la demande mondiale en viande n'augmenterait que de 2,5% par an, ce qui représente une hausse de 700 grammes par habitant. A l'échelle de la planète, on estime que la consommation de viande atteindra 29,5 kg par an et par habitant. Agneaux et moutons constitueront la filière enregistrant la plus forte augmentation de sa production, de +15%, avec la volaille (+15%) contre "seulement" +10% pour le boeuf et 11% pour le porc (+14%).

Bien évidemment, l'augmentation de la consommation alimentaire entraîne une hausse des émissions de gaz à effet de serre engendrés par la production agricole. Mais, il ne faut pas noircir totalement le tableau. Car si l'agriculture générera 7,6% de gaz à effet de serre de plus qu'aujourd'hui, cette croissance est en réalité plus faible que lors de la dernière décennie. "Néanmoins, une contribution effective de l’agriculture à l’atténuation du changement climatique, comme le prévoit l’Accord de Paris, nécessitera des efforts novateurs à grande échelle, en particulier dans le secteur de l’élevage, qui devrait être à l’origine de 80 % de la hausse des émissions agricoles de GES", temporise le rapport.

Mais, il y a un mais. Et cela concerne le gaspillage alimentaire. L'OCDE et la FAO estiment que nous n'aurons pas fait d'efforts sur ce sujet, pourtant crucial pour réduire l'impact du bilan carbone de notre alimentation sur la planète. En 2032, le gâchis serait à hauteur de 234 millions de tonnes, principalement des fruits, des légumes, du blé et du riz.