CARTES. Le thermomètre monte mais des orages menacent toujours, 49 départements en vigilance jaune ce mercredi

Neuf départements sont également en vigilance pour la canicule, dont cinq en orange.



C'est l'un des épisodes de chaleurs parmi les "plus tardifs avec un tel niveau d'intensité pour une saison estivale", relève Météo France : hormis les côtes de la Manche et de Bretagne qui conserveront des températures maximales inférieures à 30°C, en fin de semaine, températures minimales et maximales devraient monter d'un cran en France, avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end.

Pour l'instant, ce temps chaud s'installe sur la France de manière brouillonne, marquée par des passages orageux qui se sont avérés localement intenses, comme sur une partie du Lot ce lundi 14 août en soirée, rapporte La Dépêche du Midi.

Ce mercredi 16 août ce temps plutôt nuageux marqué par des risques d'orages et de rares averses partira en matinée du sud-ouest pour concerner le Massif Central et l'est de la France en journée, voire Paris, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Au total 49 départements seront concernés par une vigilance jaune pour les orages, à divers moments de la journée.

Encore une large vigilance jaune, ce mercredi 16 août 2023, pour les orages. Météo France - Capture d'écran

La même vigilance canicule

Quant à la canicule, ce sont les mêmes départements que la veille qui sont concernés par une vigilance. cinq demeurent en vigilance orange :

Rhône

Ain

Savoie

Haute-Savoie

Isère,

Et quatre autres sont en vigilance jaune :

Loire

Haute-Loire

Drôme

Ardèche

Dans les jours qui viennent, logiquement, d'autres départements devraient accuser une hausse des températures, et donc entrer en vigilance.