Réquista. Une belle foire d’août

La foire mensuelle du jeudi 10 août a été marquée par une météo exceptionnellement favorable sans excès de chaleur. Le ciel s’est paré d’un soleil généreux pour rehausser l’éclat des couleurs chatoyantes des étals divers débordant d’une multitude de vêtements d’été, des tenues légères qui semblaient danser sur leurs cintres au gré de la brise estivale.

Le marché regorgeait également de présentoirs débordant de légumes et de fruits de saison. Les abricots juteux rivalisaient avec les pêches sucrées, créant une symphonie de saveurs qui éveillait les papilles des visiteurs. La rue principale était animée par les habitants qui se mêlaient aux touristes, curieux et enthousiastes. En quête d’une escapade authentique, ils avaient choisi le Réquistanais comme destination de vacances en délaissant l’agitation étouffante de la vie urbaine pour la quiétude de la campagne afin d’arpenter les sentiers pittoresques, et aller à la pêche.

La foire du 10 août appartient désormais au passé, et même si le soleil estival commence à s’effacer doucement, la promesse d’une nouvelle sortie très prisée se profile à l’horizon, prévue pour le jeudi 14 septembre.