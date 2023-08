Laguiole. Vernissage exposition Arnaud Guerin

L’association Phot’Aubrac expose "La fabuleuse histoire de l’Aubrac", depuis le 1er juillet. Une quinzaine de clichés du photographe et géologue Arnaud Guerin, représentant le plateau de l’Aubrac et Laguiole, embellie l’allée de l’amicale et attire l’œil.

Mardi 8 août, la municipalité, la Communauté de communes, la coopérative Jeune Montagne et l’association Phot’Aubrac, ont inauguré cette belle rétrospective sur la place du taureau.

"Phot’Aubrac fait rayonner le territoire à travers ses expositions de grande qualité, soulignait le maire Vincent Alazard. Notre partenariat permettra une rencontre avec Arnaud Guerin le 18 septembre, il rendra visite aux écoliers et à nos anciens de la maison de retraite : un moment privilégié avec un artiste de renommée internationale, susceptible de transmettre à nos enfants sa passion et son expérience. Apporter de la culture sur notre territoire est essentiel."

"Un grand merci à la mairie de Laguiole et à la Communauté de communes qui nous ont attribué une subvention de 4 000 €, se félicitait pour sa part Nathalie, régisseuse et bénévole de Phot’Aubrac. Depuis des années la Région ne nous suit pas. Avec un budget de 100 000 €, il nous manque 40 000 €, elle nous a accordé 7 000 €, le département 1 500 € sur les 5 000 € demandés. Les subventions représentent 40 % de notre budget ; nous produisons, un livre, organisons des conférences et des repas, mais ça ne suffit pas. Le festival Phot’Aubrac aura lieu du 21 au 24 septembre, avec des ateliers gratuits pour plus de 1 000 élèves du territoire, qui nous coûtent 12 000 € et pour lesquels nous avons zéro €, pas sûr que le festival soit maintenue l’an prochain je suis déçue, la culture va mal, que font nos politiques".

Puis tous ont partagé le verre de l’amitié au pied du taureau.