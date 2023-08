Vers une légalisation du cannabis à des fins récréatives en Allemagne ?

Le projet de loi a été adopté ce mercredi 16 août par le gouvernement fédéral allemand et doit maintenant être débattu et voté par le Parlement.



Le gouvernement fédéral allemand a adopté ce mercredi un projet de loi controversé visant à légaliser la culture et la consommation de marijuana à des fins récréatives.

Le projet de loi, qui doit encore passer devant le Parlement, permettrait aux personnes majeures de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis, de cultiver un maximum de trois plantes ou d'en acheter dans des magasins agréés.

Le gouvernement de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz espère que cette loi permettra de freiner le marché noir, de protéger les consommateurs contre la marijuana contaminée et d'alléger la charge de travail du système judiciaire. Cette légalisation, si elle est adoptée, sera accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes, selon France Info.

Toutefois, ce projet est vivement critiqué par l'opposition. En mars, un organisme de surveillance des stupédiants de l'Onu a indiqué que les mesures prises par les gouvernements pour légaliser l'usage récréatif de la marijuana entraîneraient une augmentation de sa consommation et des problèmes de santé liés au cannabis.

Face aux doutes de l'Union européenne, le gouvernement d'Olaf Scholz a déjà édulcoré ses projets initiaux visant à autoriser la vente généralisée de cannabis dans des magasins agréés à l'échelle nationale, à la suite de consultations avec Bruxelles. À la place, le chancelier a déclaré qu'il mettrait en place un petit nombre de magasins agréés dans certaines régions, afin de tester les effets d'une chaîne d'approvisionnement commerciale de cannabis récréatif sur la santé publique, la protection des mineurs et le marché noir.

Il appartient aux gouvernements régionaux des 16 États allemands d'autoriser ou non ces magasins.

Le projet de loi prévoit la création de " "Cannabis social clubs", des associations à but non lucratifs dont leurs membres adultes pourront cultiver leur cannabis sous surveillance et réglementation des pouvoirs publics.

La situation en Europe

Si ce projet de loi est adopté, l'Allemagne deviendra le plus important pays d'Europe à avoir légalisé le cannabis, le 3. Aujourd'hui, si sa consommation est tolérée, la possession de cannabis en petite quantité est illégale dans certains Etats fédéraux.

En Europe, la possession, la culture et la consommation de cannabis restent illégales dans la majorité des pays, sauf :