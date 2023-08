Saint-Amans-des-Cots. Belle initiation à la pêche à la ligne

Ils étaient 38 enfants à avoir répondu présent pour découvrir les pratiques de la pêche à la ligne. Partagés en deux ateliers et encadrés par quatre instructeurs de la Société de Pêche AAPPMA La Viadène (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique), les enfants ont découvert les différents poissons que l’on peut rencontrer dans les lacs et rivières Aveyronnais, leurs caractéristiques et leur mode de vie.

La mise en pratique a commencé sur un des pontons du plan d’eau de Sangayrac avec chacun une canne à pêche mise à leur disposition. Il a fallu préparer l’appât et mettre un asticot sur l’hameçon… pas si facile.

Chaque atelier s’est terminé par une observation des poissons pêchés qui ont ensuite été relâchés. Merci à Lionel Vigier, président de l’association locale et aux bénévoles qui organisent régulièrement ces journées qui ont pour mission de promouvoir la pêche et d’éduquer à l’environnement.