CARTE : envol des températures au sud et orages au nord, 19 départements en vigilance orange, 35 en jaune

La vigilance orange canicule s'étend à douze nouveaux départements à partir de ce vendredi 18 août. Dans le détail, concernant la vigilance canicule, 19 départements sont en orange et 21 en jaune, alors que 14 départements sont en vigilance jaune en prévision des orages.

Si la canicule va s'étendre sur l'est et le sud du pays, ce vendredi 18 août s'annonce très perturbé sur le nord-ouest.

En Occitanie, huit départements sont placés en vigilance canicule. Quatre en orange : Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers et Lot. Quatre en jaune : Aveyron, Ariège, Haute-Garonne et Lozère.

Météo France prévoit ainsi des averses orageuses qui circuleront en matinée sur la Bretagne puis la Normandie et les Pays-de-la-Loire, sous un ciel très chargé.

Ces orages se décaleront vers l'ouest de l'Ile-de-France et les Hauts-de-France dans l'après-midi, puis se replieront vers les côtes de Manche en soirée.

La vigilance canicule ce vendredi 18 août. Capture d'écran - Météo France

La vigilance orages ce vendredi 18 août. Capture d'écran - Météo France

Les températures prévues dans l'après-midi de ce vendredi 18 août. Capture d'écran - Météo France

Sur le Nord-Ouest, le passage orageux du matin sera suivi d'une courte accalmie mais des pluies faibles gagneront vite le Finistère, puis s'enfonceront sur la Bretagne puis le Cotentin en soirée.

Sec et très chaud

Dans le reste du pays le temps sera calme, sec et très chaud. Le ciel sera voilé sur la moitié ouest du pays le matin, puis en toutes régions l'après-midi excepté la Corse, encore largement ensoleillée. À noter encore des entrées maritimes de nuages bas sur le Roussillon.

Les températures prévues en Occitanie dans l'après-midi de ce vendredi. Capture d'écran - La chaîne météo.

Au niveau des températures, les minimales iront de 16 à 21 degrés du nord-est au sud, voire un peu plus près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 21 et 26 degrés sur la Bretagne et Cotentin, 27 et 31 des Pays de la Loire à la frontière belge.

À l'est et au sud les maximales s'envoleront entre 31 et 35 degrés, localement 36 à 38 en Provence et vallée du Rhône.