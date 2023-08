CARTES. Des températures parfois supérieures à 40° prévues ce week-end, le numéro vert “Canicule info service” est activé

Le gouvernement appelle les Français à être "extrêmement vigilants".

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a appelé jeudi 17 août les Français à être "extrêmement vigilants", alors que la France pourrait connaître dans les prochains jours son épisode de chaleur le plus intense de l’été, selon Météo-France.

Le gouvernement a décidé d’activer, ce vendredi 18 août, le numéro vert “Canicule info service” (0800 06 66 66, de 9 h à 19 h), à l’issue d’une cellule interministérielle de crise convoquée jeudi après-midi par Élisabeth Borne. La Première ministre "suit la situation de très près", souligne Matignon.

Un pic attendu en début de semaine prochaine

La situation dans les établissements pour personnes âgées et dans les transports faisait partie des sujets mis sur la table lors de cette réunion. Les préfectures des départements concernés - notamment ceux placés en vigilance “orange” - y ont participé, précisent les services de la cheffe du gouvernement.

Les fortes chaleurs, recensées dans le Centre-Est depuis la semaine dernière vont s’étendre dans les prochains jours. Douze départements supplémentaires (1) ont déjà été placés en vigilance orange ce vendredi, soit dix-neuf au total, alors que plus de la moitié de la France est désormais en vigilance jaune.

Les chaleurs devraient donc s’accentuer pendant le week-end, en particulier sur la moitié sud du pays. Source Météo France

Dix-neuf départements sont en vigilance orange canicule ce vendredi, alors que 21 autres sont en vigilance jaune. Capture d'écran - Météo France

En fin de semaine, les "températures minimales et maximales vont monter d’un cran", précise Météo France, avec une remontée d’air chaud du Sud et l’installation d’un dôme de chaleur. Les hautes pressions anticycloniques devraient alors "former une sorte de couvercle, emprisonnant l’air chaud et l’intensifiant au fil des jours", selon Le Monde.

Les chaleurs devraient donc s’accentuer pendant le week-end, en particulier sur la moitié sud du pays. "Elles s’annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40 °C sur le Sud-Est à partir de dimanche. Elles devraient se maintenir au moins jusqu’en milieu de semaine prochaine. La vigilance canicule sera donc encore amenée à évoluer", anticipe Météo France.

Le pic de chaleur attendu entre ce dimanche et mercredi 23 août

Le pic d’intensité est attendu, lui, "entre dimanche 20 août et mercredi 23 août", d’après La Chaîne météo. Tout particulièrement "autour de lundi et mardi", précise Météo France, qui prévoit un mercure à 37 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ou encore à 39 °C à Lyon.

Les températures ne devraient pas redescendre ensuite "avant le milieu, voire la fin, de la semaine prochaine". "Ce nouvel épisode s’annonce comme le plus chaud de l’été 2023, également comme l’un des plus tardifs avec un tel niveau d’intensité", souligne Météo France.

(1) L’Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne. La Loire, la Haute-Loire, l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie étaient déjà en vigilance orange canicule.