L'Allemagne, championne européenne de la glace la moins chère

(ETX Daily Up) - Alors qu'un air chaud et sec, selon les termes de Météo France, devrait étouffer l'hexagone ces prochains jours, les Français dompteront sans doute cette vague de chaleur en achetant des glaces. En cette période d'inflation, cette solution demande un petit effort financier, beaucoup plus qu'en Allemagne où le cornet est le moins onéreux de l'Union européenne

Alors que le prix de la glace a augmenté de 20,4% en France depuis janvier 2022, d'après les calculs du cabinet NielseniQ, le litre de crème glacée en Allemagne ne coûte que 1,5 euro en moyenne, révèle l'office de la statistique de l'Union européenne Eurostat. Par comparaison, quand on relève les tarifs pratiqués en 2022, la France élabore la deuxième gamme de glaces la plus économique, à seulement 1,90 euro le litre en moyenne, contre 2,30 euros en Italie, troisième pays européen où le cornet est le plus abordable. A l'inverse, une pause fraîcheur peut atteindre des sommets comme en Autriche où le pot de crème glacée demande un effort financier, soit 7 euros le litre ! Au Danemark aussi, la boule de glace n'est pas donnée, soit 4,40 euros le litre tandis qu'en Finlande, le budget est de l'ordre de 2,80 euros le litre.

Nos voisins d'outre-Rhin parviennent en fait à servir des glaces économiques en raison de leur force de frappe sur ce sujet. Ce sont les plus gros producteurs de crème glacée au sein de l'Union, dans un contexte où la fabrication de cet indispensable de l'été a progressé de 5% pour atteindre 3,2 milliards de litres. L'année dernière, ils en ont fabriqué 620 millions de litres, contre 591 millions de litres en France et 571 litres en Italie.

Néanmoins, si les Allemands sont des mordus de glaces, leurs parfums givrés sont surtout engloutis par la population et les autres Européens. Car c'est la France qui rafraîchit les autres pays en dehors de l'Union européenne avec ses glaces. Les exportations tricolores en dehors de l'espace commun se sont élevées à 53 millions de kg, ce qui représente 21% des exportations en dehors de l'Union européenne. Les Français ont vécu une année record en 2022 en dépensant 1,4 milliard d'euros pour s'acheter de la crème glacée.