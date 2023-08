Lacroix-Barrez. "Le complot du baron noir" a réuni 700 personnes sur trois représentations

Les équipes du château de Valon et la compagnie "Impulsion" ont offert une nouvelle fois une prestation de grande qualité les 26 juillet, 2 et 9 août : "Le complot du baron noir".

À la tombée de la nuit, un spectacle "son et lumières" présenté par la Compagnie Impulsion a enchanté les spectateurs venus nombreux admirer des chevaux, des combats, un complot et de la danse. Les trois représentations ont rassemblé quelque 700 personnes pendant 1 h 20, trop court de l’avis des petits et grands qui ont remercié les acteurs par des applaudissements nourris.

Rendez-vous pour la prochaine saison et félicitations à Nadine et à l’Office de tourisme.