Trémouilles. Quilles : Patrick Robert, champion de France en catégorie super-vétérans

Il réside au cœur du village le nouveau champion de France 2023 des quilles de huit en catégorie super-vétérans individuel, suite à un parcours sans faute : 1er lors des qualifications, 1er au championnat d’Aveyron, il s’est ensuite propulsé sur la plus haute marche du podium national.

Mais c’est en toute modestie qu’il a accueilli cette première place car pour lui qui aime gagner, le plaisir de jouer, le plaisir de faire de multiples rencontres amicales, le plaisir de partager ce sport ludique et sans contrepartie financière est le plus important. Ayant dans sa jeunesse joué au foot, au rugby, cette discipline lui convient à merveille et contribue à un maintien en forme agréable.

" Mais n’oublions pas les équipes qui ont aussi défendu nos couleurs, précise-t-il, Martine et Pauline (sa fille NDLR), Noémie et Méline, Gabriel et Samuel. Bravo à tous pour leurs sélections ".