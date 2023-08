Laguiole. Des fêtes de la St-Laurent réussies

Le week-end festif de la St-Laurent, organisé par le comité des fêtes, a débuté vendredi 11 août, par un concours de pétanque qui a réuni 64 équipes.

Le samedi, toute la journée les amateurs de ball-trap se sont retrouvés à la carrière pour tirer quelques disques. L’après-midi, le club de football "Aubrac 98" a proposé un tournoi de foot qui a rencontré un vif succès. En soirée le bal disco en extérieur a attiré toujours un grand nombre de jeunes.

Peu de temps pour se reposer, le comité a accueilli tôt le dimanche matin, les gourmands pour le petit-déjeuner tripoux tête de veau qui a régalé 300 convives. À la sortie de la messe tous ont partagé l’apéritif offert par la municipalité, puis spectacle avec le lancer d’œufs. C’est le duo Pierre Cassagnes et Dorian Combettes qui l’a emporté avec un lancer de 21m50.À midi, une joyeuse ambiance pour l’apéritif animé le duo Lou et Cybille, qui interprétèrent des chansons bien connues et reprises lors du karaoké. L’après-midi, les chars étaient attendus de pied ferme par le public, le défilé est toujours un moment d’amusement pour les jeunes comme pour le public, Puis place aux caisses à savon qui ont dévalé dans le village. En soirée, le repas animé par le groupe MDM a réuni plus de 300 personnes venues se régaler d’aligot accompagné d’une blanquette. Puis retour des chars illuminés et feu d’artifice de la municipalité qui ont conclu ce joyeux week-end.

Félicitations au comité et rendez-vous le 31 octobre pour le bal d’octobre rose.

Le comité remercie chaleureusement leurs sponsors ainsi que les bénévoles.