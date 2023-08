Votre été en Aveyron : en suivant le chemin des Douzes depuis le village de Barriac, sur la commune de Bozouls

Nous voilà partis en famille pour une belle rando sans difficulté majeure, entre ombre et soleil, entre bois et causses.

La départementale qui mène à Barriac invite déjà au dépaysement. Le petit village situé sur la commune de Bozouls, est perdu en pleine campagne, avec en son centre l’église d’où partent les petites routes qui mènent aux hameaux alentour.

Au départ de Barriac. Centre Presse Aveyron - Victor Pons

C’est l’une d’elles que nous empruntons pour nous poser au pied du plan d’eau, en contrebas, là où trône un rocher vertical sur lequel est gravé le nom du village.

- Reproduction Centre Presse - alexia

D’ici part la randonnée dite du chemin des Douzes, balisée en jaune. J’ai emmené cinq enfants, âgés de 10 à 15 ans. Pauline, Louis, Jules, Arthur et Victor. Ce dernier se charge du reportage photographique.

À l’ombre fraîche des arbres

Nous empruntons le chemin à droite qui serpente dans les bois, à l’ombre bienvenue des arbres, en cette chaude journée estivale. Derrière les murets de pierre, paissent des brebis, curieuses, qui viennent à notre rencontre. Après quelques centaines de mètres, nous enjambons un arbre en travers de l’étroit sentier et nous faufilons sous les branches basses et les ronces. La végétation est abondante mais le chemin reste largement praticable. Peut-être le circuit a-t-il été débroussaillé depuis notre passage.

Un circuit agréable et varié, à retrouver sur le topo-guide "Entre causse et Dourdou", édité par la fédération française de randonnée. Centre Presse Aveyron - Victor Pons

Au point 2, pas d’abribus comme écrit sur le guide. Nous poursuivons à droite sur un chemin herbeux qui nous mène aux anciennes carrières de Barriac. Nous quittons ensuite l’ombre du bois pour le grand soleil et l’horizon dégagé du causse sur une piste étroite. Le paysage est magnifique.

Nous abordons ensuite le hameau de Lédenac. Les enfants saluent trois habitants en occitan. Qui leur répondent avec le sourire, ravis, semble-t-il, que des adolescents pratiquent encore la langue du pays.

Et c’est là que, ne trouvant pas le panneau Lédenac, comme indiqué sur le guide, nous choisissons sagement de suivre le balisage jaune. Pas envie de me perdre avec cinq enfants ! Ce qui nous fait, semble-t-il, quitter l’itinéraire au point 4.

Mais peu importe, la balade se poursuit avec un petit air frais bienvenu. Au sortir de Lédenac, les enfants se frottent les mollets avec un peu de menthe citronnée ramassée sur le bord de la route, afin d’éloigner les moustiques. Est-ce vraiment efficace ?

Un raccourci vers Barriac

Nous descendons un chemin au bas duquel nous prenons à droite et encore à droite au niveau du panneau Sévignac. Au bas de la côte, à droite, nous suivons la direction Barriac.

On peut bien apercevoir sur le plan ci-contre le sentier transversal que nous avons emprunté. Nous avons, malgré nous, pris un raccourci qui nous a permis de rejoindre plus rapidement le village.

Mais si la balade a été plus courte – une dizaine de kilomètres au lieu des douze annoncés – elle n’en a pas été moins belle. Nous avons simplement raté, et c’est dommage pour nous, le hameau des Escabrins qui vaut le détour avec une belle vue sur Saint-Julien-de-Rodelle, et le Mas Majou.

Il ne nous reste plus qu’à retourner faire la randonnée du chemin des Douzes, mais en entier, cette fois-ci.