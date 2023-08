Quels sont les pays les plus fortement exposés aux pénuries d'eau ?

(ETX Daily Up) - Une nouvelle étude révèle que 25 pays abritant un quart de la population mondiale sont confrontés à un risque de stress hydrique extrême. La plupart sont situés au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique.

Les épisodes de sécheresse à répétition qui surviennent partout dans le monde épuisent les nappes phréatiques et conduisent à un stress hydrique, c'est-à-dire que la demande en eau dépasse le niveau des ressources disponibles. Et la situation n'est pas près de s'arranger. D'ici à 2050, près de 60% de la population mondiale pourrait être confrontée à un stress hydrique extrêmement élevé au moins un mois par an. C'est le constat alarmant fait par l'Institut des ressources mondiales (WRI) qui vient de publier les nouvelles données de son atlas, dans lesquelles il dresse le classement des pays les plus soumis aux risques de pénuries d'eau. Tout en haut de la liste, on retrouve le Bahreïn, Chypre, le Koweït, le Liban et Oman. "Le stress hydrique dans ces pays est principalement dû à la faiblesse de l'offre, associée à la demande domestique, agricole et industrielle", précise le WRI.

Au total, 25 pays abritant un quart de la population mondiale sont actuellement exposés à un stress hydrique annuel extrêmement élevé, ce qui revient à dire que plus de 80% de leurs réserves d'eau renouvelables sont utilisés pour l'irrigation, l'élevage, l'industrie et les besoins domestiques. À titre de comparaison, un pays confronté à un "stress hydrique extrême" utilise au moins 80% de ses réserves disponibles, tandis qu'un pays confronté à un "stress hydrique élevé" prélève 40% de ses réserves. Toujours d'après le rapport, les régions où les populations sont les plus impactées sont l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (83%), suivis de l'Asie du Sud (74%).

New data from @WRIAqueduct's Water Risk Atlas finds that 25 countries — home to a quarter of the world’s population — are currently exposed to extremely high #WaterStress annually▶️ https://t.co/aCfF0OjS1Z pic.twitter.com/xeZ05GgDlA — World Resources Inst (@WorldResources) 16 août 2023





"Partout dans le monde, la demande en eau dépasse les ressources disponibles", alerte le WRI. L'institut ajoute également que, "au niveau mondial, la demande a plus que doublé depuis 1960". Si l'accroissement des populations et des industries ont largement contribué à augmenter le stress hydrique, le WRI identifie des causes supplémentaires, telles que le "manque d'investissements dans les infrastructures hydrauliques, les politiques d'utilisation de l'eau non durables ou l'augmentation de la variabilité due au changement climatique".