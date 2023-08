Saint-Amans-des-Cots. Récital poétique au Batut

Le château du Batut, propriété de la famille Roquette depuis plusieurs siècles a accueilli Stanislas Roquette, auteur-compositeur-interprète, pour sa dernière conception, le récital poétique "Nous sommes un Poème". Toute sa famille et quelques invités, environ 80 spectateurs étaient réunis dans la grande cour intérieure, accueillie par Stanislas et le comédien musicien Gilles Geenen à la guitare et au violon. Pour ouvrir ce moment de poésie, Stanislas a adressé à son auditoire quelques mots choisis : "On rêve d’une minute de silence… le pur sentiment d’exister un et multiple, entre deux néants, sur la terre perdue, dans les cieux innombrables…". (Extrait du petit livre "la poésie sauvera le monde" de Jean-Pierre Siméon.) En entrée, il a invité quelques jeunes à partager sa scène éphémère pour trois morceaux de poésie collective empreinte d’une spiritualité énergique et lumineuse aux noms d’Arthur Rimbaut, Guillaume Apollinaire, Philippe Jaccottet, accompagné par le violon de Gilles. Alors a commencé "l’Ode à chacun", un monde parsemé d’œuvres douces et fortes… Durant plus d’une heure de magnifiques et émouvants récits poétiques de toutes époques ont vibrés au rythme de chaque mot qui affirmait que "c’est la poésie, la vieille poésie, la faible poésie, et la poésie du poème qui sauvera le monde". Et Stanislas de partager quelques convictions : "Pourquoi ne serait-il pas possible de changer le monde, de le sauver peut-être, en changeant de regard sur lui, en le regardant avec les yeux et les oreilles que nous propose la poésie ? Cette force transgressive, subversive et pourtant bienfaisante, du poème dans nos vies". Ce récital s’est poursuivi autour du verre de l’amitié permettant à chacun d’échanger autour de cette douce quiétude poétique. Stanislas Roquette, né en 1984, titulaire d’une maîtrise de Sciences Politiques, est comédien nominé, metteur en scène avec à son actif de nombreuses réalisations aux théâtres du Chatelet, de Chaillot, à la comédie de Genève et autres. Il est aussi invité régulièrement à France Culture, France Inter, ministère de la Culture, etc.