Villecomtal. Lous Rascalous de retour sur scène pour la fête de la Saint-Barthélemy

À l’occasion des festivités de la Saint-Barthélémy et sur invitation du comité des fêtes, la troupe théâtre des Rascalous propose une soirée occitane le vendredi 25 août à 21 heures, salle des associations. Si de nombreux spectateurs ont fait le déplacement les 4 et 5 mars derniers pour la présentation du nouveau spectacle, cette séance de rattrapage permettra aux nombreux amateurs d’occitan de venir une fois de plus partager des moments de bonheur, de convivialité et de rires. Le spectacle proposé est interprété par des acteurs de talent avec en première partie une farce paysanne "Los zèmes" écrite par un auteur auvergnat. Elle sera suivie d’une pièce d’un auteur gascon "una auto plan gagnada". Vous êtes attendus nombreux sur les rives du Dourdou pour cette soirée culturelle et festive.