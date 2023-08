Onet-le-Château. On pense déjà à la rentrée !

La rentrée approche à grand pas, pour le club et tennis castonétois.

Voici les dates proposées pour les inscriptions pour la nouvelle saison :

- samedi 27 août de 14 heures à 17 heures,

- mercredi 30 août de 14 heures à 17 heures,

- vendredi 1er septembre de 18 heures à 21 heures,

- samedi 2 septembre de 14 heures à 17 heures,

- mercredi 6 septembre de 14 heures à 17 heures,

- samedi 9 septembre de 14 heures à 17 heures. De plus, le club propose une offre de parrainage : 10 € sont offerts pour le parrain et le parrainé (sous couvert que la personne parrainée soit extérieure au club et qu’elle prenne la licence en septembre.

Pour tout renseignement, contacter Noémie Dardenne

au 06 73 71 53 20.