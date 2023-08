Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Belle réussite du quine de la Fnaca

Le comité local de la Fnaca a organisé mercredi 19 juillet le traditionnel quine d’été à la salle de l’espace culturel. Cette année, la salle était comble, les organisateurs ont été contraints d’ajouter des tables pour que tous les participants puissent tenter leur chance confortablement installée. Il se jouait avec 17 tiercés, un quine debout et un quine à carton plein. De très beaux lots étaient convoités, un bon d’achat de 150 € à carton plein, un autre de 100 € au quine debout et lors des tiercés des gâteaux à la broche, des corbeilles de fruits et de légumes, des Roqueforts, du petit électroménager…

Pour tous, ce fut une belle soirée. Cette manifestation a été une très belle réussite. Bravo aux organisateurs et à tous ceux qui ont contribué à son succès.