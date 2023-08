Mouret. Devoir de mémoire envers les trois fusillés de la bataille Villecomtal le 16 août 1944

Le 16 août, le Souvenir français et les municipalités de Mouret et Villecomtal avaient invité les habitants à venir s’associer à l’hommage rendu aux morts pour la France (14/18) de la commune de Villecomtal et aux 3 habitants, Michel Battedou (63 ans), René Delrieu (18 ans), Pierre Vigouroux (58 ans), fusillés par les nazis lors de la bataille de Villecomtal le 16 août 1944.

Ce jour de commémoration, le premier dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux morts de la place Jean XXIII.

À La Garibal, Nicole Schira, déléguée départementale du Souvenir français et les élus présents ont pris la parole, partageant l’importance qu’ils accordent et qu’il y a lieu d’accorder aux victimes de la guerre et à leur famille.

Patrice Philoreau a rappelé la présence chaque année, de deux descendantes de Michel Battedou, toujours fidèles à ce rendez-vous.

Dans le texte qu’il a écrit, M. Masbou, instituteur et secrétaire de mairie lors des événements, décrit les mouvements de la colonne allemande qui avait traversé Villecomtal le matin et avait dû, bloquée par les destructions de parties de la route par des maquisards entre La Garrigue et Entraygues, faire demi-tour. À son retour à Villecomtal, l’avant garde de la colonne "est accueillie par un feu nourri du maquis de Le Nayrac". À l’entrée du village un groupe d’Allemands monte installer un fusil mitrailleur à La Rouillade, y trouve 5 personnes, les font descendre à la Garibal, libèrent les 2 femmes, fusillent les 3 hommes.

La colonne poursuit sa route vers Rodez.