En route pour les J.O de Paris : Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoirs

Pressenti depuis plusieurs jours, l'ancien buteur tricolore tentera de mener la sélection olympique vers un podium.



L'ancien grand buteur des Bleus Thierry Henry a été nommé lundi sélectionneur des Espoirs et de l'équipe de France olympique. Le principal objectif de l'ex-légende d'Arsenal (46 ans), qui succède à Sylvain Ripoll et dont le choix a été validé à l'unanimité par le Comité exécutif de la Fédération française de football, selon la même source, sera de faire briller les Français aux JO de Paris-2024.

Avec Mbappé ?

Il pourrait y diriger Kylian Mbappé, puisque le champion du monde 2018 a à plusieurs reprises clamé son "rêve" de disputer les Jeux olympiques, un souhait appuyé par la FFF. Les JO masculins de football sont réservés aux joueurs de 23 ans ou moins mais chaque équipe peut inclure à son groupe trois éléments plus âgés.

Henry faisait partie d'une liste de quatre candidats, comprenant également Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, postulants pour remplacer Sylvain Ripoll, limogé après l'élimination des Bleuets en quarts de finale de l'Euro-2023 face à l'Ukraine (3-1). Par son palmarès et son aura, Henry, champion du monde (1998) et d'Europe (2000) avec l'équipe de France, va forcément offrir une très grande visibilité médiatique à la sélection Espoirs qui, outre Paris-2024, aura pour tâche d'obtenir son billet pour l'Euro-2025.

L'Euro avant les J.O, pour faire ses preuves

Le premier match des qualifications est prévu le 11 septembre en Slovénie après un amical, le 7 septembre contre le Danemark à Nancy. Des matches de qualifications pour les Espoirs, où Thierry Henry devra faire ses preuves.

Car si l'ancien attaquant (51 buts en 123 sélections en bleu) a connu une immense carrière de joueur, sa reconversion en tant qu'entraîneur principal a été beaucoup moins réussie jusque-là. Sa première expérience à Monaco n'a duré que trois mois et demi, entre octobre 2018 et janvier 2019. Il a ensuite été nommé à la tête de l'Impact Montréal en MLS en novembre 2019 mais il finira par démissionner en février 2021 sans résultats probants. Il a aussi été à deux reprises l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de Belgique (2016-2018, 2021-2022) avec laquelle il est arrivé en demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

Henry a par ailleurs été très présent ces deux dernières années à la télévision dans un rôle de consultant.