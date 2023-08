Football : Stone Mambo vient renforcer la défense de Rodez

Le défenseur central de 24 ans vient de signer un contrat de deux ans avec le Raf, après deux saisons à Orléans (National). Son profil était une des priorités de cette fin de mercato pour le club sang et or, pour remplacer Eric Vandenabeele, blessé lors de la première journée de championnat.

Deuxième arrivée de la soirée. Après l'annonce du prêt d'un an du Brestois Taïryk Arconte, le Rodez Aveyron football vient d'officialiser la signature d'un défenseur central : Stone Mambo, en provenance d'Orélans (National).

"On va essayer de prendre quelqu’un (en défense centrale, pour pallier la grave blessure d’Éric Vandenabeele à la cheville). On n’est pas assez dans ce secteur pour pouvoir bien bosser à l’entraînement. Mais on ne prendra pas quelqu’un juste pour faire le nombre. Il faudra qu’il apporte quelque chose et qu’il ait au moins joué 60 matches sur les deux dernières années pour tout de suite pouvoir jouer", indiquait le technicien sang et or avant le déplacement à Laval en fin de semaine dernière.

Le défenseur a signé un contrat de deux ans avec le Raf, après deux saisons en National avec Orléans. Le natif de Kinshasa (République démocratique du Congo) a découvert la Ligue 2 en août 2019 sous les couleurs de Troyes. Et il y a disputé 23 rencontres entre 2019 et 2021. Lors de ses deux saisons à Orléans, Mambo a pris part à 56 matches de National, pour deux buts et deux passes décisives.