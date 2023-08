Mur-de-Barrez. La Maison Nazaré propose des créations éthiques dans un style intemporel

La Maison Nazaré propose des accessoires textiles pour la maison : des plaids, des coussins, de merveilleuses "peluches" attendrissantes, des étoles… dessinés et fabriqués en France (Paris) et au Portugal.

La simplicité, la beauté, l’éthique de ses accessoires écoresponsables, dessinent un style intemporel où chaque intérieur peut s’identifier.

Des matières rares, naturelles pour des pièces uniques, des techniques de tissage uniques au monde.

Elle a créé aussi une gamme en upcycling fabriqué à partir de tissus (fin de rouleaux) de grandes maisons de couture, telles Hermès ou Dior, le tout fabriqué localement à Paris.

Sa devise : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !" Sa fondatrice et designeuse, Ana Paula Guimarães revendique un héritage identitaire et un savoir-faire artisanal ancestral et éthique de son pays natal : le Portugal et l’exigence de la haute couture française.

Cette boutique éphémère est ouverte jusqu’au 26 août au 7, Grand Rue 12600 Mur-de-Barrez. Vous pouvez la retrouver sur www.maisonnazare.fr (site prêt fin août). et le 15 septembre sur Paris à L’Atelier des Créateurs :.