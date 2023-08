Lassouts. Les vieilles mécaniques attirent le public

À l’initiative du club patrimoine de Lassouts, épaulé par les jeunes du foyer rural, la journée du 15 août est devenue une date incontournable pour les amateurs de vieilles mécaniques, tout a commencé il y a une dizaine d’années avec la récolte de blé pour un dépiquage à l’ancienne.

Les amateurs lassoutois se sont pris au jeu et nous proposent chaque année une animation de plus en plus fournie autour du blé et des mécaniques anciennes.

Cette année, dépiquage du blé qui servira à la journée du pain et de la farine en fin d’année, battage au fléau et exposition de vieux matériel, voitures anciennes et motos en tous genres.

Une journée conviviale réussie

Le tout autour d’une buvette et d’un pique-nique à l’ombre du terrain de sport. Tous les critères cochés pour une journée réussie où se sont retrouvés les amateurs de vieilles mécaniques.

Applaudissement au club patrimoine qui anime le village tout comme le foyer rural tout au long de l’année.