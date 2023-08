Décret sur la réutilisation des eaux usées traitées : de quoi parle-t-on ?

(ETX Daily Up) - Vendredi 18 août, le gouvernement a confirmé "la publication imminente" d'un décret visant à simplifier la mise en œuvre de projets axés autour de la réutilisation des eaux usées traitées. Zoom sur cette technologie communément appelée "Réut" et souvent présentée comme prometteuse pour économiser les ressources en eau.

Le nouveau décret sur la réutilisation des eaux traitées usées fait partie des mesures phares du "plan eau" annoncé en mars dernier par Emmanuel Macron. Concrètement, il s'agit d'autoriser l'utilisation des eaux usées traitées pour des activités telles que l'arrosage des espaces verts (notamment les parcours de golf) et l'irrigation agricole. Depuis mars 2022, les entreprises et les collectivités ont également le feu vert pour laver les voiries et les canalisations à partir des eaux usées traitées. Le nouveau décret en passe d'être publié prévoit en fait la simplification des procédures administratives nécessaires pour la mise en œuvre de ce type de projet. L’avis conforme de l’autorité régionale de santé ne sera notamment plus requis, et la limitation de l’autorisation préfectorale à cinq ans sera supprimée. Un assouplissement qui devrait aboutir à la réalisation de "1.000 projets de réutilisation en eau d'ici à 2027", espère le gouvernement. Mais en quoi consiste cette technologie exactement ?

Avec l'amplification des sécheresses directement liée à la crise climatique, l'eau est devenue plus que jamais l'une des ressources de la planète les plus précieuses à préserver. À ce titre, la réutilisation des eaux usées traitées (surnommée "Réut' chez les professionnels) est souvent présentée comme l'une des solutions pour limiter les risques de pénuries. Cette technologie vise à récupérer l'eau dès sa sortie des stations d'épuration, sans que celle-ci soit réintroduite dans la nature. Il s'agit donc de recycler les eaux traitées. Une méthode qui présente plusieurs avantages, à commencer par celui d'économiser les ressources en eau potable, mais également de limiter l'usage d'engrais, l'eau sortant des stations étant plus riche en nutriments (notamment en azote et en phosphore).

En comparaison avec ses voisins méditerranéens, la France accuse un certain retard en la matière, puisque la Réut n'est actuellement utilisée qu'à 1% dans l'Hexagone, contre environ 14% en Espagne et 8% en Italie. Si elle présente des atouts indéniables, cette technologie comporte toutefois aussi des limites et pourrait, d'après l'expertise de certains chercheurs, s'avérer contre-productive si elle n'est pas employée à bon escient. Les cours d'eau naturels comme les rivières, les ruisseaux ou les fleuves sont en grande partie alimentés via les eaux usées traitées. Réutiliser toutes les eaux usées traitées pourrait donc affecter la recharge des nappes phréatiques et s'avère plus adapté en zone littorale que dans les régions dénuées de mer ou d'océan, tranchent les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet.

D'autres insistent également sur la notion de sobriété, martelant que même si la Réut représente une solution efficace pour contrer la crise de l'eau à l'échelle locale, elle reste difficilement déployable à grande échelle et ne doit donc pas être considérée comme "miraculeuse". Et encore moins remettre en question la nécessité de raisonner notre consommation d'eau.