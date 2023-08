Bozouls. Laurianne accompagne en chansons…

Laurianne Recoules, 31 ans, a débuté une formation musicale dès l’âge de 6 ans, solfège et piano. À 11 ans, elle souhaite se diriger vers le chant ; c’est la rencontre avec Claire Bonnet (maman de Fred), chanteuse d’opéra et d’opérette (avec entre autres Luis Mariano), qui donna des cours de chant à Laurianne pendant 17 ans. Elle en garde un souvenir ému et confirme son amour du chant et de la musique qui éclaire le bonheur de sa vie. Elle rejoint le Big-Band en 2014 qui deviendra le B.B.B (Big Band de Bozouls). Elle participe également aux évènements commémoratifs où son interprétation de la Marseillaise est remarquée par le public.

Laurianne est qualifiée de soprano colorature : voix unique légère et claire, il s’agit de la voix la plus souple qui résonne dans les aigus, une voix capable d’une grande virtuosité dans l’ornementation notamment dans les vocalises ou les trilles.

"Pour moi les vertus du chant, c’est d’abord de pouvoir s’exprimer et ainsi de pouvoir lever ses propres blocages. Au-delà de la performance musicale que l’on peut rechercher, j’ai surtout envie de partager la joie que l’on ressent quand on chante. L’apprentissage du chant nous oblige à nous reconnecter à nous-même, à notre corps, nos sensations corporelles. Tout le corps travaille quand on chante, et c’est pour cela qu’on ressent de la joie. Et tout ceci passe par la base de la voix qui est le souffle, notre respiration", indique-t-elle.

Reçue au second cycle de solfège du conservatoire, notre chanteuse bozoulaise se dirige maintenant et prudemment vers d’autres horizons. Avec l’accord de son employeur, à partir du 1er septembre, elle exercera son activité à 50 %, elle pourra ainsi se consacrer à sa passion : chanter pour les cérémonies religieuses ou laïques de la vie comme les mariages, les baptêmes, les obsèques. Conjointement, la chanteuse soprano donnera des cours de solfège et de chants à de jeunes élèves désirant se perfectionner soit chez elle – une pièce y est spécialement aménagée – ou à domicile (déjà six jeunes élèves suivent ses cours). "Par le chant, on apprend à respirer dans le bon sens par le diaphragme. Cette respiration, c’est un socle, un support pour tous les jours. Dans sa vie professionnelle notamment, mais aussi personnelle, pour savoir gérer nos émotions dans la gaîté", précise Laurianne.

Contact : l’air enchanté au 06 78 79 81 94. Mail : lr.enchante@gmail.com