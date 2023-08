L'été avec les pompiers de l'Aveyron : Coralie Gayraud veille à la bonne santé des sapeurs-pompiers

L'aveyronnaise Coralie Gayraud hésitait entre la médecine générale et les urgences. D'un côté médecin généraliste à Saint-Amans-des-Côts, de l'autre médecin chef au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aveyron, elle n'a pas eu à choisir.

"Je n'ai pas de médecin chez moi mais j'ai toujours voulu exercer cette profession. Je l'ai toujours admirée. Quand j'étais petite, je regardais les médecins comme des super-héros. Ma meilleure amie voulait être sapeur-pompier. Donc, on jouait au médecin et au pompier ensemble. Ça a également été mon premier contact avec les pompiers." Aujourd'hui, Coralie Gayraud exerce en tant que médecin chef au grade de commandant au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aveyron ( SDID12 ) à temps partiel.

Coralie Gayraud supervise environ 180 personnes

Visite médicale, médecine préventive, soutien sanitaire opérationnel, formations composées de l'enseignement des protocoles aux infirmiers qui peuvent, de ce fait, procurer des soins sans la présence d'un médecin, soins aux pompiers après des interventions délicates... Elle a sous sa responsabilité environ 180 personnes affectées à la sous-direction santé du SDIS, dont une grande majorité de volontaires.

"Je n'ai pas de journée type, c'est chouette. On travaille avec des gens compétents dans différents domaines. C'est enrichissant et stimulant. La routine n'existe pas. J'ai connu ce métier grâce à un stage découverte au SDIS lorsque j'étais interne. Ça m'a permis de m'immerger dans ce milieu. Ça m'a plu de garder ce lien avec les urgences." Médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, experts comme des sages-femmes, des gynécologues... sont chargés de s'assurer de l'aptitude de tous les pompiers du département. En Aveyron, on décompte 1 400 pompiers volontaires et 160 professionnels.

La médecine générale ou les urgences ? Elle choisit les deux

Née à Rodez, Coralie Gayraud intègre la faculté de médecine à Toulouse après l'obtention de son baccalauréat. Hésitant entre la médecine générale en milieu rural et les urgences, elle décide finalement de se spécialiser en médecine générale. Deux activités qu'elle a finalement décidé de croiser dans son quotidien. Après neuf ans d'études, elle devient médecin généraliste et pompier volontaire à Laguiole en 2015.

En 2020, elle intègre finalement l'Etat major du SDIS. Elle prendra la fonction de médecin chef à temps partiel en 2021, suite au départ de son prédécesseur. D'un autre côté, elle exerce la médecine générale à Saint-Amans-des-Côts. "Le nord Aveyron a été le premier site à mettre en place des maisons de santé qui ont un réseau entre elles. Les protocoles appliqués permettent de faciliter le parcours de soins des patients. C'est beaucoup plus fluide. C'est facilitant quand on est dans une zone déficitaire. L'avantage à exercer en milieu rural est le lien qui s'instaure avec les patients. C'est plus chaleureux, on les connaît. De plus, techniquement j'ai l'impression d'aller plus loin. On a moins de moyens donc on doit se débrouiller et investiguer davantage avant de diriger les patients vers d'autres services."

Avec son activité mixte, la maman de trois enfants n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle allie ses deux amours de jeunesse : les urgences et la médecine générale. "Médecin est un métier qui ne peut pas nous rassasier, c'est tellement vaste. On ne peut jamais en faire le tour. Il y a des modes d'exercices tellement différents. Mes deux activités sont complémentaires." A 38 ans, elle se voit continuer sur cette lancée dans les années à venir.