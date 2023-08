Comps-la-Grand-Ville. Une soirée d’animations réussie au cœur du village

La place du Bourg a résonné d’un joyeux brouhaha. De nombreux habitants affluaient de plusieurs rues adjacentes pour inonder en un temps record la petite place du village. Les jeunes du comité d’animation aidés par la joyeuse équipe des conscrits, avaient installé les podiums à une extrémité, les cuisines sur le côté opposé, tandis que le bar était adossé aux maisons qui allaient profiter de la fête pendant ces deux jours. Le groupe No Réso, avec son habituel talent, sut s’adapter et susciter l’engouement et l’enthousiasme des jeunes et à plus forte raison des moins jeunes avec l’indémodable répertoire des années 70- 80, sans oublier bien d’autres titres plus actuels. Plus tard suivait le groupe Ac’Loustics avec des chansons françaises revisitées à la sauce reggae-ska et pour terminer l’animation, Media laser lançait son répertoire avec son dispositif mobile.

La brasucade parfaitement réussie eut son succès habituel.

Bref, cette belle soirée en musique au cœur du village, au cœur de l’été, tirait sa révérence au bout de la nuit, pour laisser la place à la traditionnelle journée festive des conscrits.