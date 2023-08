Comment le travail hybride modifie nos semaines de travail

(ETX Daily Up) - Avec la généralisation du télétravail, beaucoup d’entreprises réfléchissent à donner plus d'autonomie aux salariés dans leur rythme de travail. Certaines évoquent l’idée de laisser les collaborateurs gérer leur emploi du temps, en fonction de leur propre rythme et de leurs impératifs personnels. Un mode d’organisation qu’ont, en réalité, déjà adopté de nombreux travailleurs.

Les études sur le travail asynchrone— ce type d’organisation qui repose sur un système horaire alternatif— se multiplient ces derniers mois et montrent à quel point les actifs aspirent à plus de flexibilité dans leur vie professionnelle. Un salarié sur deux estime que des horaires de travail plus souples constituent l’un des principaux leviers de productivité, d’après une enquête menée par Slack auprès de 8.149 employés dans neuf pays.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises proposent désormais des modalités flexibles à leurs équipes, que ce soit en matière de télétravail ou d’horaires. Ces derniers peuvent être classiques (le fameux 9 heures-17 heures dont la chanteuse américaine Dolly Parton vante les mérites dans son titre "9 to 5") ou en décalé, selon les préférences de chacun.

Le travail asynchrone est particulièrement répandu aux Etats-Unis, où certaines entreprises l’ont mis en place dès 2010. Ce qui fait exploser, dans le pays, le cadre traditionnel de la semaine de travail. Fini, les lundis/mardis/mercredis/jeudis/vendredis consacrés à notre carrière et les samedis/dimanches au repos et à notre vie personnelle. Les salariés américains travaillent désormais moins la semaine et plus le week-end, selon des données de Work From Home Research citées par le magazine Fortune.

Dans les faits, 10% des Américains adeptes du travail hybride (mi-présentiel, mi-distanciel) ne travaillent pas l’un des cinq premiers jours de la semaine. Quelque 56% d’entre eux compensent ce congé hebdomadaire en travaillant le samedi. Environ un tiers de ces salariés le font chez eux (32%), tandis que 24% d’entre eux préfèrent se rendre dans les locaux de leur entreprise. Il faut sans doute y voir une stratégie pour ne pas être dérangé par les mille et une distractions inhérentes au week-end, comme la garde des enfants, les tâches ménagères ou les sollicitations de sortie. Si le samedi devient progressivement un jour ouvré comme un autre, rares sont les Américains à travailler le dimanche— même s’il s’agit de la journée la plus propice à l’envoi de mails internes, selon un rapport d’Axios HQ.

Entre flexibilité et rigueur

Quoiqu’il en soit, l’augmentation du travail le samedi montre à quel point l’hybridation tend à changer durablement notre façon de travailler, et surtout le rythme auquel nous le faisons. "Le travail hybride à domicile a estompé la frontière entre les jours de la semaine [ouvrés] et les week-ends", a déclaré Nick Bloom, professeur d'économie à l'université de Stanford et chercheur au sein du Work From Home Research, sur X (ancien Twitter).

Une bonne nouvelle pour les salariés qui souhaitent travailler quand ils veulent. Tôt le matin, tard le soir, dans la nuit ou même le week-end… Le travail asynchrone a l’avantage de s’adapter aux contraintes, habitudes ou envies de chacun, surtout s’il est combiné au télétravail. De quoi soulager celles et ceux dont l’horloge interne est incompatible avec les horaires de bureau classiques. Et ils sont nombreux : six Français sur dix aimeraient travailler en décalé, selon un sondage mené par OpinionWay pour Monster en 2016.Mais ce délitement de la semaine de travail inquiète certains experts. Ils redoutent que la flexibilité et l’autonomie gagnées ne soient payées cher par le salarié qui fait le choix du travail hybride. Ce dernier peut se sentir seul, rivé à son écran, alors que ses collègues n’ont, eux, pas encore commencé leur journée de travail ou l’ont déjà finie. Travailler en décalé demande également une grande volonté quant il s’agit de respecter son jour de repos hebdomadaire. Il ne faut pas être tenté de répondre à un mail, de consulter ses notifications Slack ou de relire un PowerPoint— autrement dit, de microtravailler— pendant sa journée de congé.

Pour Nick Bloom, le travail flexible est avant tout une question d’équilibre. "Cela peut être une bonne chose si l'on exploite la souplesse du télétravail, ou une mauvaise chose si la frontière entre les vies professionnelle et privée s’effrite encore plus", a-t-il expliqué sur X.