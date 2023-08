CARTES. Orages, rafales de vent et grêle au nord, températures toujours extrêmes au sud

Les fortes chaleurs atteignent leur paroxysme ce jeudi avec des minimales souvent lourdes et tropicales sur le pays. Les températures baissent au nord, et très légèrement au sud-est, tout en restant très élevées. Elles restent extrêmes dans le sud-ouest. Averses et orages violents balayeront les régions du nord et les reliefs seront concernés en soirée.

L'Hexagone reste coupé en deux sur la carte météorologique.

Canicule persistante au sud

Ce jeudi 24 août, concernant la canicule qui sévit au sud d'une diagonale située de la Vendée à l'Alsace, un total de 67 départements sont placés en vigilance, dont 17 en rouge, 39 en orange et 11 en jaune.

Ainsi, de la Nouvelle-Aquitaine à la région Provence Alpes Côtes d’Azur en passant par l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, et la Corse, le temps caniculaire va perdurer. Des entrées maritimes concerneront le golfe du Lion le matin (Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault) et le pays basque. Elles persisteront une bonne partie de la journée et probablement même toute la journée alors qu’ailleurs, la journée sera encore extrêmement chaude et ensoleillée avec des pointes entre 38 et 40°C en basse vallée du Rhône et dans l'intérieur varois.

Les départements placés en vigilance canicule jeudi 24 août. Capture d'écran - Météo France

Des températures encore plus élevées sont attendues au sud-ouest où l’on pourrait localement atteindre les 42°C.

Ce jeudi matin, les températures sont en effet déjà partout très élevées, généralement entre 20 et 25°C, voire 25 à 30°c par endroits : à 5 heures ce matin, on relève encore 29°C à Toulouse, 27°C à La Rochelle et Cognac, 30°C à Castres-Mazamet, 25°C à Carcassonne.

Orages violents au nord

Concernant les orages dont certains circulent actuellement de la Bretagne au Cotentin, 78 départements sont placés en vigilance, dont 25 en orange et 53 en jaune.

Les départements placés en vigilance orages jeudi 24 août. Capture d'écran - Météo France

Ces orages peuvent être accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses -20 à 30 mm parfois plus en quelques heures - et de rafales de vent pouvant atteindre les 80/100 km, très localement plus.

Ainsi, la vigilance orange en cours ce jeudi matin sur le nord-ouest du pays pourra être amenée à évoluer en journée, et être éventuellement étendue à d'autres départements actuellement en jaune, ou prolongée en après-midi et soirée.

À noter, que ce jeudi soir, un nouvel épisode orageux potentiellement marqué est possible sur le Sud-ouest. Il devrait progresser vendredi jusqu'au sud et à l’est du pays. Ces orages violents apporteront de la grêle et des rafales. Les températures baisseront , alors, brutalement.