Fin de l'épisode de canicule : l'Aveyron repasse en vigilance jaune vendredi à 6 h, les manifestations publiques à nouveau autorisées

Dix-sept départements du Sud de la France sont maintenus en vigilance rouge canicule et 38 en orange canicule jusqu'à ce vendredi 25 août, 6 h.

La préfecture de l'Aveyron annonce ce jeudi 24 août 2023 après la réactualisation du bulletin municipal de Météo France, la levée de l’interdiction des manifestations publiques en extérieur dès ce vendredi 25 août.

Le département reste placé en vigilance rouge canicule jusqu'à vendredi matin, 6 h.

Baisse des températures cette nuit et risques d'orages

"La vague de chaleur extrême constatée en Aveyron mercredi et jeudi s’achèvera progressivement cette nuit", explique la préfecture. "Météo France annonce en effet une importante baisse des températures dans la nuit, avec des risques d’orages sur la moitié nord du département. L’Aveyron repassera directement en vigilance jaune à 6 h demain matin", confirme .

Appel à la prudence

Par conséquent, l’interdiction des manifestations tenues en extérieur et dans les établissements non climatisés entre 12h00 et 19h00 sera levée dès demain matin.

La préfecture appelle à ne pas relâcher la vigilance, notamment pour les personnes vulnérables.