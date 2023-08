CARTES. Canicule : encore 17 départements en alerte rouge, 40 placés en vigilance orange orages avec des risques de grêles

Dans son nouveau bulletin météo, réactualisé ce jeudi 24 août à 16 h, Météo France maintient 17 départements en vigilance rouge canicule, 60 en orange et 40 en vigilance oranges orages.

Depuis le début de la semaine, une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers Sud du pays, scindant la France en deux. Elle revêt un caractère remarquable voire exceptionnel en vallée du Rhône et sur le sud du Massif Central, en Occitanie et jusqu'à l'est de l'Aquitaine.

17 départements en vigilance rouge canicule

Ce jeudi 24 août, la vigilance rouge canicule passe de 19 départements à 17. L'Hérault et l'Aude passent en orange. L'Aveyron demeure en rouge pour la journée de ce vendredi 25 août 2023.

La réactualisation des vigilances pour la fin de ce 24 août et de ce 25 août 2023. Document - Météo France

38 °C à Toulouse et 40 °C à Auch à 13 h

Ce jeudi 24 août matin, les températures été déjà très élevées, généralement entre 20 et 25 °C, voire 25 à 30 °C par endroits. De nombreux records absolus ont été battus, par exemple à Toulouse-Blagnac (27,4 °C), Bordeaux (26,2 °C), Agen (23,9 °C), Biarritz (24,9 °C), Saint-Girons (21,2 °C), Cognac (25 °C), Clermont-Ferrand (23,2 °C), Albi (25,2 °C), Tarbes (25,6 °C).

Ce jeudi après-midi, à 13 h, on enregistrait déjà 38 °C à Toulouse, 40 °C à Auch, 41 °C à Mont-de-Marsan, 38 °C à Lyon et Clermont-Ferrand, 38 °C à Corté, 39 °C à Aix-en-Provence, 38 °C à Brive.

Plusieurs records battus en Aveyron

Plusieurs records ont aussi été battus en Aveyron. C'est à Villefranche-de-Rouergue que le thermomètre a grimpé le plus haut, atteignant les 42,2 °C. Pour sa quatrième journée consécutive, Espalion a enregistré une température au-dessus des 40 °C. Millau, aussi, a battu son record de 2003 avec 41 °C.

Des épisodes orageux, 37 départements en orange

Avec 37 départements placés en vigilance orange orages ce 24 août, celle-ci s'étend à 40 et 60 en jaunes, les températures vont se rafraîchir. Dès vendredi, les températures devraient baisser d'une dizaine de degrés dans le Sud-Ouest, même si elles resteront globalement élevées.

Même scénario pour ce samedi avec des températures comprises entre 20 et 25 °C. Selon Météo France, la semaine prochaine devrait suivre cette tendance plus fraîche.