Football : à Onet, la saison II en National 3 s’annonce palpitante

Samedi 26 août dès 18 heures à La Roque, c’est le début d’un deuxième exercice en National 3 pour des Castonétois renforcés. Éclairage.

C’est l’heure de la rentrée pour Hugo Bobek and Co. Après l’accession en National 3 à Lourdes au mois de mai 2022 ; puis le dernier match du maintien à domicile face à Bagnols il n’y a même pas trois mois, les Castonétois vont-ils gratifier leurs supporters de nouvelles (bonnes) émotions cette saison ?

D’exploit, on pouvait parler au début de l’histoire. Mais désormais, les performances répétées de l’entraîneur Yoan Boscus et de ses joueurs doivent les mener sur le chemin d’un nouveau maintien moins stressant que celui de la saison dernière. La deuxième saison est souvent la plus difficile, dit-on. Pourtant, "seulement" trois équipes seront reléguées à l’issue de l’exercice auquel s’ajouteront les sept moins bons 11es. Seulement, car la saison dernière, le nombre était de cinq pour la charrette vers l’étage inférieur.

Peu de départs et huit arrivées dont Ruffaut

Le jeune entraîneur de l’OCF coupe court à cela. "C’est simple, il y a une poule en moins, donc moins d’équipes en N3, le calcul est simple : le niveau augmente ", assure celui qui ne cesse de repousser les records du club, à seulement 33 ans. Alors quel visage pour le Onet version 2023-2024 ? Le poste le plus modifié a été celui des gardiens avec les départs de Bonnet et Rigaud, numériquement remplacés par Mohimont et Dahak, les anciens du Raf en provenance des Herbiers et de Castanet. Ritas et Bertrand sont venus renforcer la défense jaune et bleu.

Au milieu, Prunera a rallié les quelques kilomètres de Vabre à La Roque tout comme son coéquipier, le buteur Lacabane, perpétuant la tradition des transfuges Raf - OCF. Pierre Ruffaut, là encore un ancien de la maison sang et or – mais lui en équipe première –, devrait assurément être le gros coup de ce mercato castonétois.

Mouvements et effectif Départs : Bonnet (ent. des gardiens), Rigaud (raisons professionnelles, région parisienne), Fofana (raisons professionnelles), Blanc (Canada), Palacios (Revel), M’Dabhi (Veigy Foncenex), Papot (Clermont Saint-Jacques), Boyer. Arrivées : Mohimont (Les Herbiers, N2), Dahak (Castanet, N3), Lacabane, Prunera (Rodez II, N3), Ritas (Alès, N2), Bertrand (Royan-Vaux, R1), Ruffaut (Andrézieux, N2), Abidi (reprise). Effectif : Q. Brunet, Dahak, Mohimont - Bertrand, Bonnefous, Daurenjou, Legroux, Moalic, Ritas, Schaab, Soulatges - Bobek, Bou, Deplace, Durand, Lacroix, Malrieu, Ruffaut - Abidi, Ahammout, J. Brunet, Lacabane, Prunera, Ricci, Vinicius.

Le buteur Bala Fofana absent a minima jusqu’en janvier

Mais, il faudra patienter pour voir à l’œuvre le milieu ayant quitté Andrézieux (N2) en fin de saison. En effet, il ne pourra prendre sa licence qu’au 1er octobre en raison de sa requalification en amateur. Et Abidi, l’ancien espoir du MHSC, vient aussi avec l’ambition de se relancer. Au rayon des départs, le buteur maison Bala Fofana n’a pas repris la licence. Ni à Onet, ni ailleurs pour raisons professionnelles, selon son club. Ce sera le cas au moins jusqu’en janvier. Pour autant, le groupe apparaît bien plus costaud que celui de la saison passée, notamment avec une expérience accrue.

Boscus et ses hommes semblent en tout cas armés pour remplir leur objectif. Avec quatre réceptions lors des six premières journées, il ne faudra pas rater le départ. Début de réponse, samedi 26 août soir vers 20 heures.

Le calendrier Onet - Saint-Esteve

aller 26/08 - retour 19/05

Canet-en-Roussillon - Onet

aller 02/09 - retour 21/01

Onet - Bayonne

aller 09/09 - retour 03/02

Onet - Argelès-sur-Mer

aller 23/09 - retour 17/12

St-Paul-lès-Dax - Onet

aller 07/10 - retour 25/02

Onet - Stade bordelais

aller 21/10 - retour 09/03

Colomiers - Onet

aller 04/11 - retour 16/03

Onet - Gir. Bordeaux II

aller 11/11 - retour 24/03

Cap Ferret - Onet

aller 25/11 - retour 06/04

Onet - Anglet

aller 03/12 - retour 13/04

Pau FC - Onet

aller 10/10 - retour 20/04

Onet - Blagnac

aller 16/12 - retour 27/04

Castanet - Onet

aller 13/01 - retour 11/05

Poule B : à l’Ouest, c’est tout nouveau (et loin)

L’entraîneur des Castonétois, Yoan Boscus. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Yoan Boscus et ses hommes vont voir du pays au cours des dix mois de compétition qu’ils s’apprêtent à disputer. Ce ne sont pas moins de 8 000 kilomètres que les joueurs de l’OCF vont parcourir pour espérer décrocher un nouveau maintien dans la 5e division française.

Exit pour eux la poule 100 % Occitanie gérée par la Ligue, bienvenue à la FFF. Le président Luban et ses protégés vont découvrir de nouveaux clubs et une nouvelle institution. Notamment, en raison de la réduction du nombre de poules (11 au lieu de 12) et donc de la reprise de la gestion du N3 par la 3F. Résultat : beaucoup moins de formations toulousaines ou montpelliéraines au programme. Et un cap mis au Sud-Ouest. Seuls Castanet, Colomiers et Argelès-sur-Mer, déjà présents la saison dernière avec Onet, ne feront pas figure d’inconnus.

Plus 8 000 kilomètres au programme de la saison

De longs voyages en Aquitaine attendent ainsi la bande au capitaine Bobek : Stade Bordelais, Bordeaux II, Bayonne, Anglet, Cap-Ferret ou encore Saint-Paul-lès-Dax offriront les joies de la route aux Aveyronnais. Tandis que la réserve paloise, le relégué financier Canet et les promus Perpignan Saint-Estève et Blagnac compléteront cette poule B.

Ce sont donc plus de 8 000 kilomètres que parcourront les joueurs d’Onet-le-Château. "Il est évident que le changement est clair, autant sur le plan géographique que sur le plan sportif. L’organisation va changer, le niveau aussi. Le calcul est simple, le nombre de poules est en diminution, donc le niveau augmente. Nous allons découvrir une nouvelle région " a estimé le coach, Yoan Boscus. Le déplacement le plus près sera à Blagnac (308 km aller-retour) et le plus long sera à Anglet (908 km aller-retour). Bonne route !