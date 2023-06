Football : Onet se maintient sur le fil en N3, Rodez II relégué en R1

Les Castonétois ont assuré leur dernière journée en battant 4-0 Bagnols-Pont-Saint-Esprit, mais ils ont surtout profité des résultats sur les autres terrains pour acter une deuxième saison en N3. Les réservistes ruthénois, défaits 3-2 à Castanet, descendent en R1.

Il ne pouvait y avoir au mieux qu'un seul Aveyronnais en N3 la saison prochaine, et ce sera Onet ! Les protégés de Yoan Boscus devaient s'imposer pour espérer se maintenir et vivre une deuxième saison au cinquième échelon national. Ce qu'ils ont fait en écrasant 4-0 (Durand 7e, Ahammout 17e, Bala 47e, J. Brunet 89e) Bagnols-Pont-Saint-Esprit à La Roque samedi 3 juin. Mais les bleu et jaune dépendaient aussi des résultats d'autres duels... dont celui de Rodez II.

La joie des Castonétois qui se maintiennent en National 3 après la défaite de Balma et celle de Rodez II ! Les réservistes ruthénois descendent en R1 #football #N3 #Aveyron pic.twitter.com/xOtSk4C1z6 — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) June 3, 2023

Un penalty de Béziers qui a remis Onet dans la course

En s'inclinant 3-2 à Castanet, les réservistes sang et or laissaient leur sort entre les mains d'Onet, Aigues-Mortes et Balma. Mais les astres ne sont pas alignés pour les hommes de Florent Rech. Contrairement à ce qu'ont vécu les Castonétois.

Pour rester en N3, Onet devait l'emporter, mais ni Rodez II ni Balma ne devait gagner. Et à la mi-temps, le club du président Luban était virtuellement relégué car les Balmanais menaient 1-0 sur la pelouse du leader Béziers. C'était sans compter sur un penalty transformé par les Bitterois en deuxième période qui remettait Onet dans la course... mais surtout un deuxième penalty que Bobek et compagnie ont observé et savouré grâce à un direct vidéo au milieu du terrain, une fois leur duel terminé.

Onet regardant le match Béziers - Balma au centre du terrain pour acter leur maintien en N3. Centre Presse Aveyron - Margot Pougenq

Béziers gagnait, Onet explosait de joie, quand en Haute-Garonne, Rodez II encaissait sa descente en R1 une semaine après la relégation de D1 de son équipe fanion féminine.