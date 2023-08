Villecomtal. Un bon moment à partager avec Les boudeuses

Le 27 août de 16 à 17 heures, la Compagnie Les Boudeuses, "de l’action, de la culotte et du culot !" sera à la Saint-Barthélémy pour leur représentation "La Criée de rue verte".

Ce spectacle est écolo participatif et déjanté créé en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses en vue de développer l’apprentissage et la mise en pratique des gestes économes, de favoriser les alternatives énergétiques et de sensibiliser le grand public aux questions d’énergie et de climat.

Cette compagnie féminine de théâtre de rue a été créée en 2012 sur le territoire aveyronnais. Les quatre comédiennes tout terrain (dont l’autrice des textes) questionnent, interpellent, déclinent et déclament sans relâche le rapport à l’autre et à l’humain. C’est autour d’une envie forte d’échange et de partage que cette "petite meute culottée" construit les fondamentaux de sa démarche artistique, une oreille toujours attentive aux questionnements personnels et sociétaux, un regard toujours aiguisé sur l’actualité locale, nationale et internationale.

En constante réflexion, elles pratiquent un théâtre mouvant, un "théâtre d’action" qui aspire à surprendre et à impliquer le spectateur dans l’acte théâtral.

Liant gouaille et poésie, cynisme et sensibilité, esthétique foraine et fond burlesque… esprit revêche, esprit loufoque, Les Boudeuses cultivent un univers touchant et décapant… Attention aux risques d’éclaboussures !

www.cielesboudeuses.com